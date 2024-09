‘La casa nella prateria’ compie 50 anni | che fine hanno fatto i protagonisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) I più giovani probabilmente non la conosceranno o ne avranno sentito parlare dai genitori ma “Laprateria” è stato un vero e proprio cult. La serie tv, quest’anno,50dalla messa in onda della prima puntata. Era il 1974 quando il pubblico iniziava a conoscere le avventure e le storie della famiglia Ingalls. Il successo de “Laprateria” Laprateria (Little House on the Prairie è il titolo originale) è andata in onda dal 1974 e 1983, per un totale di 204 episodi, ai quali sono poi seguiti tre film per la TV. È ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale “Little House”, opera del 1943-1945 della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder.