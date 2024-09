La Bicocca in Uganda Nasce Bridge polo per la formazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lacor, nord dell’. È qui che sorge il St. Mary’s Hospital, uno tra i principali poli sanitari non profit dell’Africa equatoriale e, da poco, outpost dell’Università Milano-per ladi studenti e specializzandi. La collaborazione tra le due istituzioni, di durata quinquennale, prende il nome di ““ (Research and Innovation for Development and Global hEalth). "Siamo fieri di dar vita a un progetto tanto rilevante per la salute globale e che incarna appieno i principi del Piano Mattei – spiega la rettrice Giovanna Iannantuoni –. Si tratta di un’opportunità di crescita doppia per i nostri futuri professionisti: tanto sul piano sanitario quanto su quello umano.