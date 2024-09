Il piano Salvate il soldato Speranza Pd e M5S boicottano la Commissione Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla fine laparlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitariaha preso il via. Presidente è il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, il vicepresidente è il deputato sempre di FdI, Francesco Maria Salvatore Ciancitto, mentre il segretario è Stefano Benigni, di Forza Italia. Un insediamento, quello dell'organismo, contestato dalle opposizioni che in larga parte (Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Azione, Autonomie) hanno disertato la prima riunione di ieri, a palazzo San Macuto. Presenti solo i rappresentanti di Movimento cinque stelle (con Giuseppe Conte, Stefano Patuanelli, Alfonso Colucci) e di Italia viva (con Raffaella Paita), che però non hanno partecipato alla votazione. Maggioranza che ha comunque lasciato liberi la seconda vicepresidenza ed il secondo segretariato affinché le minoranze possano eleggere chi vorranno.