GCC Pokémon Pocket l’anteprima

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sotto il sole cocente di Milano abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima GCCgrazie a TheCompany International. La curiosità era già forte al momento dell’annuncio per via della dubbia convivenza tra questa nuova app e l’effettivo gioco dedicato alla lotta online. Una volta terminata la prova è stato subito chiaro come i due diversi approcci possano andare avanti contemporaneamente senza alcun problema né cannibalizzazione dei servizi. GCCha un obiettivo principale: dare al giocatore la possibilità di sbustare cartein totale tranquillità, sempre e comunque con la chance di rendere più profonda l’esperienza tramite altre attività e microtransazioni.