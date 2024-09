Finte beneficenze denunce e foto con le guardie! Questo sei un uomo di mer*a | a Roma compaiono striscioni che attaccano palesemente Fedez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il dissing trae Tony Effe si è spostato dagli studi musicali alle strade di. Il rapper capitolino, infatti, ha acceso la miccia con il suo Red Bull 64 Bars, in cui ha pesantemente attaccato il collega meneghino: “La Chiara dice che mi adora“, “La tua bevanda sa di pis*io”, tra le accuse che Effe ha indirizzato a. Poco più di 24 ore più tardi è arrivata anche la risposta del rapper milanese, che ha pubblicato il suo brano “L’infanzia difficile di un benestante”, in cui replica a molte delle parole del collega: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”. Ma nella faida lirica tra i due rapper si sono inseriti anche degli haters sconosciuti. Sono apparsi per le strade della Capitale alcuniin cui viene attaccato pesantemente il rapper di Rozzano.