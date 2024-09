Feci esplodere il Picco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Se fossi in mister D’Angelo mostrerei ai giocatori aquilotti le partite vinte dallo Spezia contro la Carrarese nel campionato 1988-89. Da quelle immagini gli Aquilotti potranno capire l’entusiasmo incredibile che quei due successi ingenerarono nella gente e trarre un’ulteriore, grande carica". Così il mitico Oscarino Tacchi, protagonista assoluto dei derby infuocati tra bianchi e gialloblù sul finire degli anni ‘80. "gol allo stadio dei Marmi dopo solo un minuto di gioco, per poi fare lo spettatore nel resto della gara perché per 89’ non passammo più la metà campo – ricorda il popolare ‘Oscarino’ –. Io fui sostituito in corso d’opera per motivi tattici, andai nello spogliatoio dove mi raggiunse mister Carpanesi che, nel frattempo, era stato espulso. Ho ancora impressa l’immagine, al triplice fischio, dell’abbraccio festante con il mister per il successo preziosissimo".