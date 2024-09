Dybala saluta De Rossi e provoca | Il calcio è spesso ingiusto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pauloha volutore Daniele De, che è stato esonerato ieri dalla panchina della Roma, con un post su Instagram: «Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Ilgrazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) Prima della fine del mercato,era a un passo da lasciare la Roma. Poi invece l’argentino è rimasto, mandando in fumo i progetti della società. Infatti, tra le cause dell’esonero, c’è anche il rifiuto di Dedi non far superare all’argentino le 14 presenze. Altrimenti sarebbe scattato il rinnovo. L’esonero del tecnico ha lasciato sorpresi tuti, non solo lo stesso De, ma anche i tifosi e i calciatori giallo