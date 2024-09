Dramma al Novara è morto il ds Argurio | stroncato da un malore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio: èChristian, direttore sportivo del. Il dirigente è statoda un infarto a soli 52 anni. In passato era stato anche direttore sportivo al Catania e al Messina, aveva lavorato anche come osservatore all’Hajduk Spalato e al NK Istra in Croazia e alla Juventus e all’Udinese in Italia. Il comunicato del“Con un dolore straziante,Football Club comunica la scomparsa del direttore sportivo Christian. Dopo iloccorso nella giornata di martedì, si è spento oggi presso l’Ospedale Maggiore di. La Società intera è distrutta per l’improvvisa e incommensurabile perdita. Anima buona, un amico e un punto di riferimento per tutti, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità.