Dalle treccine afro agli chignon le principali tendenze capelli viste sulle passerelle

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le primedell’hairstyling dei prossimi mesi hanno sfilato in passerella, da New York a Milano, passando per Parigi, insieme alle collezioni per la primavera e l’estate 2025, in cuie acconciature l’hanno fatta da padroni, all’insegna di uno styling curato, ma dall’aspetto naturale. Anni ’90 Le lunghezze si mantengono per lo più uniformi, con lievi scalature soprattutto sui tcorti e cortissimi. I colori – castani, biondi, rossi e grigi – sono accentuati in modo delicato, senza trasformazioni radicali. È un glamour ridotto all’essenziale, controbilanciatoacconciature, che introducono invece una nota di varietà:portati all'indietro con effetto bagnato, raccolti piatti con riga centrale definita, e volumi asimmetrici, che evocano chiaramente gli anni ‘90, un'epoca che continua a influenzare le