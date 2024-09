Cosa ha fatto Israele per gli Stati Uniti Cercapersone attivato?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno. “Il jihad non è limitato a portare le armi e affrontare militarmente il nemico. La parola buona, l’articolo eccellente, il libro utile, sostengono e aiutano dal canto loro il jihad per la gloria di Allah, fino a quando le intenzioni sono sincere e si intende fare della bandiera di Allah il vessillo più alto”.Andrea Minuz Aggiungerei, accanto a un pezzetto di statuto al giorno, anche qualche chicca di Bibi ogni giorno, da qui al 7 ottobre. Per esempio questa. Congresso deglidel 24 luglio 2024: “Per decenni, l’America ha fornito auna generosa assistenza militare e, con gratitudine, ha fornito all’America informazioni critiche che hanno salvato molte vite. Abbiamo sviluppato congiuntamente alcune delle armi più sofisticate sulla Terra.