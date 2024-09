Come prevenire la condensa sulle finestre | ecco il trucco della nonna facile e veloce da applicare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lasul vetro è un fenomeno molto comune, soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. Lete limitano la visibilità, ma possono anche portare a problemi più serila formazione di muffe e danni alle. Vediamola formazione disul vetro: esiste un rimedio semplice e naturale che utilizzavano le nostre nonne perquesto fastidioso inconveniente. Lasi forma quando l’aria calda e umida all’interno di una casa entra in contatto con una superficie fredda,il vetro di una finestra. Questo fenomeno è più comune in inverno, quando la differenza di temperatura tra l’interno riscaldato e l’esterno freddo è evidente. L’umidità presente nell’aria si trasforma in piccole goccioline d’acqua che si depositano sui vetri appannandoli.