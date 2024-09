Cofane eyeliner e spider lashes | da N21 vanno in scena i ruvidi Anni 60

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) La sfilata N°21 primavera estate 2025 segna il ritorno degli60 con un beauty look a sorpresa. Si pensi a una Twiggy ribelle che abbina abiti in paillettes con i parka dei mods in Quadrophenia. Non ci si può aspettare che abbia capelli e make-up siano impeccabili, anzi. Sfilata N°21: segreti trucco e capelli dal backstage “L’idea per i capelli è quella di creare acconciature che non sembrino troppo perfette, ma piuttosto stropicciate e vissute”, ci spiega, nel backstage, Anthony Turner, key artist per TONIANDGUY Italia. “Ad Alessandro (dell’Acqua, NdR) piaceva l’idea di dare ai capelli questo tocco British che non le faccia apparire troppo raffinate.