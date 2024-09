Civitanova si sveglia sott’acqua strade come torrenti | viabilità in tilt Garage allagati e negozi chiusi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)Marche, 19 settembre 2024 – Un nubifragio manda. Le piogge violente che hanno funestato la città per tutta l’altra notte e ieri mattina hanno paralizzato la, mandata indall’impossibilità di transitare nei sottopassi di via Buozzi e via Moro – entrambi ostruiti da mezzi in avaria, un autobus nel primo caso e un’auto nel secondo – e dalletrasformate in. Il caos intorno alle otto, ora in cui chi andava al lavoro o accompagnava i figli a scuola si è trovato al volante intrappolato, e in certi casi impaurito, suinvase dall’acqua.