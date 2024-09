Città che vai stile che trovi | come il contesto influenza il nostro guardaroba

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 19 settembre 2024) Life&People.it Conformarsi dopo il trasferimento in una nuovavuol dire mettere in pratica un’atavica strategia di sopravvivenza: l’arte di adattarsi, al meglio delle proprie possibilità, all’ambiente circostante. Assorbirne camaleonticamente i colori, le sfumature e tutti quei connotati che riusciamo a riporre nelarmadio, prima ancora che nei cassetti della nostra personalità. Cambiare pelle per assumere i tratti distintivi delnuovo ecosistema, onde evitare di essere fagocitati da esso. Il cambio diin una nuovaè un processo curioso, affascinante, ma soprattutto inevitabile. Ridurre questo fenomeno a una questione “climatica” e stagionale sarebbe fin troppo semplicistico.