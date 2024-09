Censimento permanente della popolazione 2024 lettere Istat in arrivo a 80mila toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre– Il 1 ottobre prende avvio l’edizionedele delle abitazioni che coinvolgerà in Toscana 119 comuni e 80.505 famiglie campione. Queste riceveranno dal presidente diuna lettera con tutte le informazioni per la compilazione del questionario. Il, che viene fatto ogni anno, permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economicheche dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. I primi risultati dell’edizionedele delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025. Come rispondere al questionario Ogni annoestrae casualmente una lista di famiglie residenti nel Comune al 1 gennaio dell'anno in corso.