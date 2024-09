BOSS presenta la sua Out of Office

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il cortile del Palazzo del Senato a Milano trasformato in una oasi fiorita. per la Primavera/Estate 2025hato una collezione che rivede i parametri dell’abbigliamento da ufficio. I look in passerella, con il tema “Out of“, decostruiscono il look formale per creare un guardaroba 24/7. I modelli hanno sfilato lungo una passerella organica e tortuosa attraverso lo scenario botanico, evocando ulteriormente il contrasto tra le strutture tradizionali dell’abbigliamento aziendale e il concetto di evasione dalla vita lavorativa. In passerella tra gli altri Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Loris Karius, Khaby Lame, Nicolò Martinenghi, Alica Schmidt, Miles Chamley-Watson, Ben Cobb, Alex Badia, George Cortina.