Berrettini fa un certo effetto | l’ha notato subito

(Di giovedì 19 settembre 2024) Matteo, impossibile non notarlo: il capitano Filippo Volandri se n’è accorto, ma c’era da aspettarselo. Sbagliava chi credeva che in assenza dei numeri 2 d’Italia il battaglione azzurro potesse non essere competitivo. Gli altri tennisti convocati da Filippo Volandri hanno dimostrato di essere perfettamente all’altezza delle aspettative e di poter gestire, all’occorrenza, sia la pressione che eventuali situazioni un tantino più complicate. Matteoha vinto 3 partite su 3 in Coppa Davis (LaPresse) – Ilveggente.itMatteo& Co., a Bologna, se la sono cavati alla grande. Soprattutto il romano, sulle cui condizioni vigeva comunque un grandissimo punto interrogativo. Era arrivato in quel di New York leggermente acciaccato e il timore era che potesse non essere in grado di reggere il ritmo della competizione a squadre.