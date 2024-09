Bentornato Gianluca l’abbraccio fiero della città al suo ‘Sindaco‘

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti18 Aprile- 18 settembre. 5 mesi. 154 giorni, come ha scrittoFesta sui profili social dopo pochi minuti dalla notiziarevoca da parteCassazione degli arresti domiciliari.“La giustizia alla fine prevale sempre. Da domani di nuovo insieme a voi!”, scrive ancora Festa. Ed infatti questa mattina, sin dalle primissie ore l’ex sindaco, rigorosamente in giacca e cravatta, dopo aver assaporato il primo caffè nel bar sotto la sua abitazione, continua il suo giro per la. E l’accoglienza è oggettivamente di quelle imponenti, come già si era inteso nella serata di ieri quando Festa esce di casa da uomo libero ( in questi 5 mesi lo aveva fatto solo tre volte, una per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia, le altre due per andare ad esprimere il suo diritto al voto alle recenti elezioni ndr).