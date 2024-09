Barella anima dell’Inter contro il Manchester City | un dato certifica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nicolòè meritatamente l’MVP di-Inter (0-0). E c’è unin particolare chela grande prova del capitano nerazzurro, che si amplifica poi a tutta la squadra. MIGLIORE IN CAMPO – Nicolòè il primo MVP stagionalein Champions League. Merito della sua straordinaria provail, nell’esordio di questa edizione. Una partita in cui il capitano nerazzurro mostra a tutti di essere un centrocampista che può sedersi al tavolo dei migliori in assoluto nel ruolo. Ma all’interno della sua ottima prestazione c’è unche risalta più di tutti. E che sottolinea in parallelo l’approccio totalmente diverso di tutta l’Inter rispetto alla precedente trasferta di Monza. GOMME DIVERSE – Un aspetto che i tifosiavevano poco apprezzato nell’ultima gara di campionato era l’approccio mostrato.