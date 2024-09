Barbara Lombardo la moglie di Totò Schillaci lo ricorda | Non voleva lasciarci

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) La recente scomparsa dia soli 59 anni ha toccato il mondo del calcio e dello spettacolo e la camera ardente, aperta da ieri, è stata presa d’assalto da moltissime persone., compagna di vita dell’ex calciatore, proprio alla camera ardente ha voluto ringraziare tutti i presenti con un discorso: “ha combattuto tantissimo, il suo cuore nonspegnersi perché sapeva che c’eravamo noi. Il suo amore era enorme, non, per noi è stato un grandissimo dolore. Siamo veramente felici per questo amore che l’Italia e Palermo stanno dimostrando. Un affetto che lui si meritava tutto. Ci aspettavamo sinceramente tutta questa affluenza per: per le strade della città ci fermavano spesso, non l’avevano dimenticato. L’affetto lo abbiamo sempre sentito e lo abbiamo sentito anche in ospedale da parte dello staff medico.