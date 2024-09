Bagnaia e Martin ricordano Luca Salvadori | Grande figura nulla compenserà la sua perdita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Abbiamo perso una persona davvero importante a cui tutti volevamo bene. Oltre che essere un mio amico,era un ragazzo molto gentile e positivo. Non mi perdevo un suo video. Amava davvero tanto i motori e questa passione lo spingeva a provare sempre nuove esperienze. Ci mancherà tantissimo e non sarà facile pensare a un omaggio per lui:potrà compensare la sua. Voglio portare sempre con me il suo ricordo”. Lo ha detto Peccodurante la conferenza stampa del GP di San Marino di MotoGP, ricordando, pilota e youtuber milanese morto tragicamente la scorsa domenica in un incidente in pista. Gli fa eco Jorge: “Volevo dare le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Era unpilota e unaimportante per questo sport. Lo ringrazio per aver contribuito alla crescita della MotoGP, facendo appassionare molte persone”.