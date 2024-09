Auto Acea | immatricolazioni Ue agosto -18% crolla l’elettrico -44%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 18 set. (askanews) – Brusca frenata per il mercato dell’europeo ad, in particolareche perde oltre un terzo della quota di mercato. Le, secondo i dati, sono diminuite del -18,3% a 643.637 unità con cali a doppia cifra in tre dei quattro principali mercati: Germania (-27,8%), Francia (-24,3%) e Italia (-13,4%), mentre la Spagna registra una flessione del -6,5%. Nei primi 8 mesi del 2024, lesono aumentate dell’1,4%, raggiungendo quasi 7,2 milioni di unità con risultati positivi in Spagna (+4,5%) e Italia (+3,8%) e stagnanti in Francia e Germania (rispettivamente -0,5% e -0,3%). Nei mercati Ue, Efta e Uk le vendite adsono diminuite del 16,5% a 755.717 unità, mentre nei primi 8 mesi la crescita è stata dell’1,7% a a 8,6 milioni di unità.