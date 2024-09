Ateneo Bergamo Spa Giovanelli passa il testimone ad Emilio Bellingardi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Servizi di welfare e di benessere, di consulenza psicologica, di mobilità sostenibile e di diritto allo studio. Oltre alle tradizionali attività di formazione e di ricerca per l’ditra gli impegni futuri ci saranno anche i servizi residenziali”. Il rettore dell’Università degli studi diSergio Cavalieri ha presentato le prossime sfide a cui è chiamata l’Università degli studi di. Ad indicarne la rottache guideràspa, società interamente pubblica, il cui capitale è sottoscritto al 100% dall’di. La sua missione è quella di operare come ente strumentale al servizio esclusivo dell’Università, fornendo supporto strategico e operativo in numerosi settori chiave.