Aree verdi nel degrado a Ostia i residenti | Giardini a Isole del Capo Verde pieni di spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nuove fotografie dinel: idi viadelsono da tempo una discarica Se una sorta di azione per il decoro si sta portando avanti per lenel centro di, gli altri quadranti mostrano i chiari segni dell’abbandono istituzionale e la totale assenza della manutenzione ordinaria. La fotografia lampante di questa situazione è percepibile a viadel, dove ial centro della strada ormai da anni vivono episodi di gravetra la presenza di, deiezioni canine non raccolte e clochard che bivaccano.Âdegradati nel quadrante diPonente Nonostante la strada veda la presenza di molteplici attivitĂ commerciali e sia vissuta da gran parte della cittadinanza lidense, per idi viadelnon sembra esserci futuro.