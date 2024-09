Alluvione nelle Marche ad Ancona straripa il torrente Aspio | allagata la statale 16 Le auto si mettono in salvo sulle rotatorie – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stato un risveglio non facile per gli abitanti della provincia di. Dopo le intense piogge ildella zona periferica dell’hato e diverse zone si sono allagate. Gli allagamenti hanno interessato in particolare la16, trasformata di fatto in un fiume. Per mettersi inalcunimobilisti hanno “parcheggiato” l’sopra la piazzola rialzata di una rotatoria, mentre altri sono rimasti bloccati nell’acqua. Ecco le immagini di questa mattina. L'articolo, adilla16. Lesiinproviene da Il Fatto Quotidiano.