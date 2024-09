Acque agitate per l' Hotspot albanese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) La struttura di accoglienza che l’italia ha realizzato oltre-Adriatico è pronta. Ma c’è già chi si sta mobilitando per rendervi i trasferimenti impossibili. Il 25 giugno sul profilo Instagram della rete No Cpr, gruppo di estremisti dell’accoglienza contro i Centri di permanenza per i rimpatri, viene illustrato il «sopralluogo» in Albania, dove il governo Meloni vuole portare i migranti illegali che arrivano via mare. Le immagini dell’di Shengjin, sulla costa, e del centro di Gjader, nell’entroterra, dove saranno trattenuti i clandestini, allora ancora in costruzione, sono sovrastati da slogan che non lasciano dubbi. «Quelli che nel centro delle nostre città sono lager impenetrabili, luogo di abusi e violenze, cosa saranno “ai confini dell’Impero” italiano e della “Fortezza Europa”?» si legge nei post in nero su sfondo giallo. E ancora: «Mai più lager. No ai Cpr. Né in Italia.