11 Settembre 2024 – Il Venezuela verso la rottura delle relazioni commerciali e diplomatiche con la Spagna

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il presidente del Parlamento del, Jorge Rodríguez, ha chiesto, prima della sessione plenaria dell’Aula, l’approvazione “perentoria” di una risoluzione che invita l’Esecutivo a rompere “tutte lee consolari” con la. Tra le 14 vittime dei raid israeliani su una scuola nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, ci sono anche 6 membri dello staff dell’Agenzia per i rifugiati palestinesiNazioni Unite (Unrwa). L’Assemblea nazionale del Nicaragua ha approvato pene detentive fino a cinque anni per le pubblicazioni sui social network contro il governo del presidente Daniel Ortega. Secondo funzionario Usa i gruppi terroristici Al Qaeda e Stato Islamico (Is) continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, nonostante le loro capacità siano state ridotte.