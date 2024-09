WWE | Randy Orton lotterà nell’episodio di NXT dell’8 ottobre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Come sappiamo, NXT si appresta a debuttare su CW Network a partire da inizio. Per l’occasione NXT sarà live on the road l’1 e l’8. Il primo episodio su CW andrà in onda da Chicago con la presenza di CM Punk, mentre il secondo andrà in onda da St. Louis, Missouri, città natale diche sarà presente.ad NXT Durante l’episodio di NXT di ieri notte, la GM Ava ha reso noto chein occasione dell’episodio di NXT del prossimo 8che sarà di scena a St. Louis, sua città natale. Poco dopo il Legend Killer ha pubblicato sui social un post rivolto a Je’Von Evans: “Hey Je’Von vuoi sapere chi è il tuo avversario? Ci vediamo a St. Louis l’8ragazzo”. Staremo a vedere se sarà proprio lui l’avversario del Legend Killer.