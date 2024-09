Usa una trappola per insetti in giardino e scopre una vespa mai vista | Cresce nei moscerini della frutta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Laappartiene al genere Syntretus, noto per essere un parassita degli, anche se quella appena scoperta (chiamata S. perlmani) è di una specie mai descritta in precedenza, che si sviluppa nell’addome diadulti del genere Drosophila. Logan Moore, un giovane biologo americano, l’ha trovata per caso, catturandoneldi casa.