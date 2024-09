Totò Schillaci eroe semplice e immenso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La notizia della morte diindiscusso delle Notti Magiche di Italia ’90, ha scosso il mondo del calcio e i tanti appassionati che hanno vissuto l’emozione di quei giorni indimenticabili. Con la sua scomparsa, il calcio italiano perde un campione dal cuore grande e dall’animo, che ha saputo conquistare l’affetto di milioni di tifosi, non solo per i suoi gol, ma anche per la sua umiltà e genuinità. Gli inizi e la consacrazione Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, Salvatore, detto, cominciò la sua carriera calcistica nella squadra della sua città natale, il Messina, dove le sue doti di attaccante incisivo e rapido sotto porta attirarono l’attenzione dei club più blasonati. Il grande salto avvenne nel 1989, quando venne acquistato dalla Juventus, una delle squadre più prestigiose d’Italia.