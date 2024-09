Totò Schillaci è morto il bomber aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ÈSalvatore, per tutti. Giocò, tra le altre, per Juve, Inter e Nazionale. In azzurro coi suoi golinfiammato l’Italia per un’estate, quella del mitico Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte.vinto tante battaglie, sul campo e fuori, nella sua seconda vita. Questa volta non c’è riuscito. Era nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole. È, la brutta malattia Già duefaraccontato di essersi sottoposto a cure e operazioni per un tumore al colon, la stessa malattia che lo ha colpito nuovamente in questi mesi. Domenica la famigliaconfermato che fosse ricoverato, dicendo però che era in condizioni stabili.