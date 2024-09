Sabrina Salerno operata per un cancro al seno Come sta l’artista

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è stataalper un tumore maligno. Lo ha scoperto grazie alla mammografiaha annunciato ai fan su Instagram dell’intervento al: «Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno». La showgirl e cantante ha rivelato di averlo scoperto facendo i controlli di routineogni anno: «ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia – racconta– Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire». Leggi anche–> Grande Fratello: Jessica rivela il suo interesse per un gieffino Insomma dopo l’amara scoperta,ha voluto ribadire l’importanza di fare prevenzione. «La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita».