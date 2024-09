Sabrina Salermo l’operazione dopo la grande paura | cosa bisogna sapere sui noduli maligni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Giornata diapprensione per l’amatissima showgirlSalerno: eccole è successo. (E come fare prevenzione).Salerno, nota showgirl e cantante, ha recentemente affrontato un momento difficile della sua vita.aver scoperto la presenza di un nodulo maligno al seno, ha subito un’operazione per la sua rimozione. La notizia è stata condivisa dalla stessaattraverso i social network, dove ha rassicurato i suoi follower sul buon esito dell’intervento direttamente dal letto di ospedale. Nonostante le difficoltà nel gestire l’enorme quantità di messaggi ricevuti, ha voluto esprimere la sua gratitudine per il sostegno mostrato dai fan e dai colleghi. È stata una giornata diapprensione per l’amata showgirlSalerno – Screenshot IG – notizie.