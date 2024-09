Perugia Giraudo ai tifosi | Riempite il Curi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Spero che isi abbonino in massa in quest’ultima settimana perché per noi calciatori è un onore e uno stimolo incredibile entrare in uno stadio come ilche tifa all’unisono". Un vero e proprio appello firmato da uno degli ultimi arrivati, l’esterno Federico, ospite lunedì sera, negli studi di Umbria Tv, della trasmissione Fuoricampo condotta da Riccardo Marioni. L’esterno sinistro ex Reggina e Cittadella, titolare anche domenica contro il Gubbio, ha rimarcato a più riprese l’importanza dei. "è una piazza con la P maiuscola e giocare qui è una responsabilità importante. Appena il direttore mi ha chiamato – ha sottolineato- non sono stato lì a pensarci un attimo. Venivo dalla B, è vero, macon la C non ha nulla a che vedere. Mi auguro di ritrovarla la B, ma con questa maglia".