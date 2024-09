Milano | incendio in un grattacielo morto carbonizzato un uomo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Undi 58 anni è stato trovatola notte scorsa all’interno del suo appartamento a Corsico, in provincia di. L’allarme è stato dato intorno alle 2 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte dell’L’, stando alle prime informazioni finora apprese, è divampato poco prima dell’1.50 in un’abitazione al quinto piano del palazzo al civico 4 di via Di Vittorio. Soltanto sabato scorso unera, anche lui, in unavvenuto in via Jacopo da Trezzo, a Trezzo sull’Adda. Le fiamme avevano causato danni anche ad altri quattro appartamenti dello stabile. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che alle 2 erano giù sul posto, per la vittima non c’è stato nulla da fare.