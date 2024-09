Marotta | Istanbul? Ora storia a se! Possiamo vincere la Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha parlato dall’Etihad Stadium dove stasera andrà in scena Manchester City-Inter, remake della finalissima del 2023 e partita valevole per la prima giornata della nuova. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Prime Video prima del fischio d’inizio MOTIVAZIONI ALTISSIME – Giuseppeha parlato così prima di Manchester City-Inter: «Progetto vincente? Soprattutto noi manager siamo stati messi, sia dalla vecchia proprietà che dalla nuova, nella condizione di lavorare molto bene, di questo ringrazio anche Ausilio e Baccin. Insieme siamo riusciti a costruire squadre competitive, mettendole a disposizione in questo caso di Simone Inzaghi, e tutti insieme gareggiare e conquistare tanti trofei».