Margherita Buy si racconta tra cinema e vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'abbiamo incontrata al festival dela Todi, diretto da Paolo Genovese, dove, come Carlo Verdone, ha ritirato il premio Gigi Proietti: “ nel suo lavoro ci metteva una passione incredibile, dice la Buy, sono felice di ritirare questo premio dedicato a lui”. Dopo anni di successi,che è' tanto bella quanto riservata, intelligente e capace di distinguere ildalla, continua ad ottenere un grande succeso. Vince alcon l'intelligenza, la sensibilità e quel suo modo di interpretare personaggi femminili che le assomigliano e la rendono indimenticabile. Ma sentite cosa cidal palco di Todi: Margerita, di chi non si fida? “Di chi non ha l'ansia e di quelli che non bevono un bicchierino. Anche se, ho bevuto un po' di vino rosè a digiuno e si è piazzato sullo stomaco”.