LIVE Fiorentina-Wolfsburg 0-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | Hegering porta avanti le tedesche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12?- Timido tentativo della. Cross dalla sinistra di Toniolo, ma il colpo di testa di Catena è troppo debole. 10?- Lattwein prova a calciare dopo uno svarione difensivo delle toscane. Fortunatamente il tiro della centrocampista tedesca termina fuori. 8?- Mister De La Fuente prova a rincuorare le proprie ragazze, che devono reagire senza però esporsi alle ripartenze avversarie. 6?- GOL. Colpo di testa in tuffo vincente di, che trasforma in oro il primo corner del match. 5?- Sortita offensiva sull’out destro di Janogy, ma il numero 9 viola perde un tempo di gioco fallendo il traversone. 4?- Prime fasi in cui lasi limita ad attendere nella propria metà campo. Pallino del gioco saldamente al