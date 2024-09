Lecce vs Parma | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Sulla carta è uno scontro salvezza, ma al momento entrambe sono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla.Vssi giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un brutto inizio segnato da due sconfitte consecutive, i salentini si sono sistemati portando a casa 4 punti nelle ultime due uscite, frutto della vittoria casalinga contro il Cagliari e del pareggio esterno colto sul difficile campo di Torino che rappresenta un’iniezione di fiducia per il futuro. I ducali sono stati un po’ altalenanti, malgrado siano arrivati risultati importanti, come il pareggio casalingo all’esordio contro la Fiorentina e la successiva vittoria casalinga contro il Milan.