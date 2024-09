In piazza a Buccino contro due nuovi insediamenti industriali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSindaci, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini in strada, in corteo pacifico, per dire no a duenell’area industriale di, in provincia di Salerno. Si tratta delle aziende Fonderie Pisano, acciaierie attualmente ubicate a Salerno con un progetto di delocalizzazione nell’area industriale buccinese, e della Buoneco srl, azienda specializzata in smaltimento di rifiuti che vorrebbe realizzare un impianto di trattamento aerobico di 113mila tonnellate di rifiuti organici. Questa mattina i cittadini del comprensorio della Valle del Sele, per l’ennesima volta, con striscioni e slogan, hanno ribadito un netto diniego all’insediamento dei due opifici che potrebbero minare la salubrità ambientale dell’intera zona. L'articolo Indueproviene da Anteprima24.it.