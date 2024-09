Giubileo Santa Sede e Deloitte | Collaborare per vincere grandi sfide del nostro tempo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Circa 66 mila miliardi di dollari, ovvero circa il 63% del Pil globale. Ecco a quanto ammonta la stima del costo annuo dell'inazione rispetto allequestioni socio-economiche del– come il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, la polarizzazione della ricchezza. È quanto emerge dall'anticipazione della ricerca“Globalizzare la solidarietà ” che sarà presentata nel corso dell'evento “2025 – 100 giorni all'apertura della Porta”, previsto per oggi presso ladi Via Vittorio Veneto 89 a Roma.