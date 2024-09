Giovanni Allevi | Quando vado a fare la flebo di farmaco all’Istituto dei tumori di Milano tra noi malati ci si fa coraggio L’aspetto psicologico è importante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), in collegamento telefonico con “5 in Condotta” su Rai Radio2, condotto da Serena Bortone assieme a Francesco Cundari, si è scusato per la sua assenza in studio: “Sono felicissimo, mi spiace di non essere lì con voi, ma oggi è giorno di visite, esami,nel mio adoratissimo Istituto deidi. E sono contento perché ogni volta chelì incontro anche gli altri pazienti, i loro familiari, ci abbracciamo, ci scambiamo due parole:sì aladi, ma anche un’infusione di umanità, ed è bellissimo. Sento nel cuore una grande serenità che vorrei riportarvi”. Un incontro comunque pieno di speranza: “Tra noi ci si faanche perchéè moltosi affronta una malattia di questo tipo.