Crollo del Ponte Morandi i processi e le cause del disastro | Procura e avvocati chiedono nuove prove

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In corso a Genova il processo per ildel: nel procedimentoedhanno chiesto delle integrazioni. Nello specifico, i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno richiesto, tra le altre cose, di poter approfondire, tramite i periti, se l’acqua che ha corroso i cavi sia arrivata dall’esterno o se si trattasse di umidità rimasta intrappolata sin dalla costruzione. In precedenza già i legali avevano domandato al collegio di verificare nuovamente lo stato globale dell’acciaio dello strallo della pila 9 che si è spezzato. Si tratterebbe di misurazioni di tipo quantitativo sull’effettiva condizione dei cavi. Le richieste sono giunte nell’ambito del processo principale in corso nel capoluogo ligure.del, ie ledel(ANSA FOTO) – cityrumors.itIlè crollato alle 11 e 36 del 14 agosto 2018.