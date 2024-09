Confindustria ha già chiuso la porta al salario minimo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024)nei suoi contratti ha già retribuzioni più alte dei nove euro l’ora previsti dalla proposta della sinistra sul. Quindi agli industriali la questione non interessa. Punto. Il neo presidente diEmanuele Orsini lo aveva già detto appena eletto. E nel suo primo discorso all’assemblea generale degli industriali lo ha ripetuto, chiudendo definitivamente all’ipotesi di introdurre anche in Italia unlegale, perfettamente in linea con la politica di governo e facendo retromarcia dopo le aperture – seppure minime – del suo predecessore Carlo Bonomi. «Noi difendiamo il principio che il, in tutte le sue componenti, si stabilisca nei contratti, nazionali e aziendali, trattando con il sindacato», ha detto Orsini, invertendo nuovamente la rotta di Viale dell’Astronomia.