Commessa da 2 miliardi di dollari per Saipem in Arabia Saudita

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si è aggiudicata un nuovo contratto su acque profonde (offshore) inper un valore di circa 2di(1,8di euro). Lasi inserisce nell'ambito del contratto di lungo termine (Lta) in vigore con Saudi Aramco, per lo sviluppo del giacimento di Marjan e prevede attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di 'topside' e 'jacket' per piattaforme di testa pozzo e per la piattaforma di collegamento, insieme a linee di flusso (flowline) rigide, cavi sottomarini compositi e cavi in ;;fibra ottica. Per gli interventiutilizzerà la propria flotta offshore che opera nella regione, inclusi mezzi navali all'avanguardia dotati di posizionamento dinamico, e si avvarrà delle proprie tecnologie di saldatura e della sua esperienza ingegneristica.