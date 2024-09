Caos Roma esonerato De Rossi arriva Juric Tifosi in rivolta | Società incompetente ma la vera colpa è dei giocatori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono ore davvero calde quelle che si stanno vivendo in casa giallorossa dopo il clamoroso ribaltone che ha portato laa sostituire l’ex capitano con il tecnico croato La bomba è esplosa ad inizio mattina quando la giornata per tuti era appena cominciata. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato assolutamente disorientata la tifoseria giallorossa, sicuramente non contenta del brutto inizio di stagione della, soltanto 3 punti in 4 partite ed ancora a digiuno di vittorie, ma certo nessuno pensava mai di mandare via l’idolo di un popolo intero, l’ex capitano Daniele De. Clamoroso esonero di De– Cityrumors.it – Ansa foto Ladei Friedkin con un laconico comunicato ha annunciato questa mattina l’esonero dell’attuale tecnico De, che lo scorso anno aveva preso il posto di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa e fresco anche di rinnovo di contratto.