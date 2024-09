Calhanoglu | Sono contento del pareggio Abbiamo dimostrato di esserci

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Hakansi è così espresso nel post-partita di Manchester City-Inter, match terminato per 0-0. IL GIUDIZIO – Hakanha parlato a Prime Video nel post-partita di Manchester City-Inter, terminata con il punteggio di 0-0. Questo il suo giudizio sull’andamento del match: «Tutti siamo contenti della partita. Sicuramenteavuto la possibilità di vincere. Ma con il giusto coraggio e il giusto sacrificiofatto vedere che possiamo giocare bene contro una grande squadra».sul significato di questo Manchester City-Inter! IL SIGNIFICATO –si è pronunciato su ciò che tale partita hadal punto di vista del valore del suo team: «Vogliamo continuare così, dimostrare che contro i top club l’Inter c’è. Che siamo in grado di mettere in difficoltà queste squadre.