Aosta niente banda municipale per Emanuele Filiberto di Savoia Il Comune | Discussione politica? No la discussione è finita nel 1946

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)perdi, ultimo discendente della fu casa reale d’Italia. La decisione è deldiche ha risposto così a una richiesta inoltrata da Giovanni Gilardini, consigliere d’opposizione e delegato per la Valle d’“degli ordini dinastici della Real casa di”. La presenza dei musicisti era stata richiesta per un appuntamento del fine settimana, quando è in programma la consegna delle stele restaurate dell’ingresso dell’ospedale “Parini”. I monarchici per l’occasione hanno avviato una raccolta a favore della scuola musicale dell’Associazione bandistica di. Ilha ringraziato per le donazioni ma ha negato la presenza die stemma araldico della città all’iniziativa.