Anche il governatore Giani alle celebrazioni per gli 800 anni delle Stimmate di San Francesco

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CHIUSI DELLA VERNA – Una ricorrenza importante per la comunità francescana festeggiato al massimo livello religioso e istituzionale. C’erail presidente della Regione Eugenioal Santuario della Vernaper gli 800di San, che segnano la fine dell’anno di eventi cominciato il 5 gennaio scorso organizzato dalla Comunità Francescana della Toscana. “Si chiude un centenario importante – ha detto il presidente– In Toscana sono innumerevoli i luoghi che da molti secoli ci parlano di San: dalla Basilica di Santa Croce a Firenze al Santuario de La Verna. Il Patrono d’Italia come esempio di spiritualità madi umanesimo, ispiratore ancora oggi di valori indispensabili per la società, quali la pace e l’armonia con la natura.