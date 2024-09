Aggrediti due medici a Melito di Napoli | colpiti con sedie dopo il rifiuto di una visita domiciliare VIDEO

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– Duedella guardia medica didisono statinella serata di ieri da un gruppo di cinque persone – tre donne e due uomini –che i sanitari, un uomo di 31 anni e una donna di 38 anni, si erano rifiutati di effettuare unaa un loro parente. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, mentre i due, riportando lievi ferite alla testa e al collo, si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per identificare i cinque responsabili dell’attacco. L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha diffuso undell’aggressione sui social, in cui si vedono iesserecondai loro assalitori.